Бунт президента Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

28.05.2018, 22:23

Серджо Маттарелла и Владимир Путин

Фото: ЕРА

У итальянских «друзей Путина» возникли проблемы.

Фамилия нового премьер-министра Италии начинается, как и ожидалось, на "К". Всё остальное теперь выглядит иначе, чем в конце прошлой недели. Италия в очередном политическом кризисе движется к досрочным выборам, управлять ею пока будет "техническое" правительство, а Кремлю придется повременить с надеждами на очень скорую отмену санкций ЕС.

Еще неделю назад приход к власти в Италии коалиционного правительства двух популистских партий – Лиги и "Движения 5 звезд" – казался неизбежным. И почти неизбежным – голосование нового итальянского кабинета против продления антикремлевских санкций на саммите ЕС в июне (обе указанные партии считают, что санкции вредят итальянскому бизнесу). Но популисты, более месяца договаривавшиеся между собой о коалиции, натолкнулись на сопротивление президента Италии Серджо Маттареллы. Этот 76-летний политик был до сих пор известен мягкими манерами, склонностью к компромиссам и вроде бы идеально подходил на роль главы парламентской республики, чьи полномочия по Конституции не очень велики.

Маттарелла "уперся", когда обе коалиционные партии предложили на пост министра финансов 81-летнего профессора-экономиста Паоло Савону. Тот известен своим однозначным евроскептицизмом, критикой экономической политики Германии и стремлением вывести Италию из еврозоны. В одной из своих книг Савона написал, что Германия стремится экономически поработить Европу – после того, как ей не удалось этого добиться во время Второй мировой войны.

Президент заявил, что назначение Савоны могло бы "вызвать тревогу у инвесторов в Италии и за рубежом. Членство в зоне евро – это фундаментальный выбор. Если мы хотим обсуждать его, то следует делать это на [более] серьезном уровне". После этого профессор-правовед Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьера Лигой и "Движением 5 звезд" в качестве компромиссной фигуры, вернул президенту Маттарелле мандат на формирование правительства.

Лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини на Красной площади в 2014 году

Глава государства тут же передал его Карло Коттарелли – бывшему высокопоставленному сотруднику Международного валютного фонда. Он известен как "господин Ножницы", поскольку в свое время составлял программу сокращения бюджетных расходов Италии. Публике Коттарелли запомнился тем, что, когда в 2013 году тогдашний премьер Энрико Летта назначил его главой специальной комиссии по контролю за госрасходами, тот отказался от положенного по должности служебного автомобиля. В недавнем интервью агентству Bloomberg Коттарелли приветствовал некоторые предложения популистов, направленные на сокращение бюрократии и борьбу с коррупцией, но решительно высказался против резкого роста бюджетного дефицита, к чему могла бы привести реализация экономической программы Лиги и "Движения 5 звезд".

Скорее всего, правительство Коттарелли, которое будет составлено в основном из чиновников-технократов, не получит доверия парламента. О намерении голосовать против него заявили не только обе популистские партии, но и "Вперед, Италия!" бывшего премьера Сильвио Берлускони. В таком случае Коттарелли останется "техническим" главой правительства, который приведет Италию к досрочным выборам. Они могут состояться в сентябре или октябре.

Не исключено, что популистов ждет на них еще больший успех, чем на последних выборах в марте, когда "Движение 5 звезд" набрало 31% голосов, а Лига – 17%. Опросы показывают, что популярность Лиги и ее громогласного лидера Маттео Сальвини в последние недели заметно растет, а "звезд" и их лидера Луиджи Ди Майо – по меньшей мере не падает. Президентский "бунт" (хотя формально Серджо Маттарелла не нарушил закон, блокирование уже "готового" правительства президентом из-за кандидатуры одного министра – случай редкий) может привести к тому, что значительная часть общества воспримет новое голосование как референдум по вопросу о независимости Италии от брюссельских "евробюрократов" и Германии, воспринимаемой многими как олицетворение жесткой финансовой политики и "диктата". Оба популистских лидера уже вовсю эксплуатируют эти чувства.

Маттео Сальвини: "Какой ужасный день для Италии и для демократии. Всё было готово, и я был готов заниматься иммиграцией и безопасностью (в новом правительстве Сальвини должен был стать министром внутренних дел. – РС), но кто-то сегодня сказал НЕТ. Правительство перемен не смогло родиться… банки, министры Берлина, Парижа и Брюсселя не согласились. Злость? Никакой. Страх? Ноль. Мы изменим эту страну вместе. Я не отказываюсь от друзей, я рассчитываю на вас. Итальянцы прежде всего!"

Луиджи Ди Майо: "В Италии можно занимать высокие посты, будучи преступником, уличенным в финансовых махинациях… Но если вы критиковали евро и Евросоюз, вы не сможете стать министром республики".

Ди Майо призвал парламент начать процесс импичмента президента Маттареллы. Скорее всего, до этого дело не дойдет: глава государства не нарушил Конституцию, отказавшись утвердить кандидатуру одного из предложенных ему министров. Но, по мнению политолога Розы-Марии Битетти из Университета LUISS в Риме, "действия Маттареллы могут привести к росту симпатий к популистам. Люди голосовали за эти партии, и трудно объяснить им, почему они не могут иметь то правительство, которого хотели".

Гай Стир, глава управления кредитных исследований банка Société Générale, в интервью агентству Reuters говорит об опасениях тех самых инвесторов, о настроениях которых решил позаботиться итальянский президент: "Проблему для инвесторов и рейтинговых агентств представляет то, что сейчас может произойти:

1) продолжающийся вакуум власти в ближайшие месяцы,

2) перспектива того, что предвыборная кампания станет референдумом по вопросу о евро,

3) вероятность прихода к власти в результате выборов еще более радикального правительства".

Наблюдающие за ситуацией в Италии разделились на два лагеря, позиции которых можно описать так.

Yes. Matterella had the right call. He did the right thing: blocking a extreme government which had disastrous & crazy economic policies for Italy (the M5S policies would be suicidal for the country). https://t.co/GW1MEHw5Kk — O530 Carris PT 🌍 🇪🇺🇵🇹 ✈️ (@TheO530CarrisPT) 28 мая 2018 г.

ЗА: "Маттарелла сделал правильную вещь: он заблокировал правительство экстремистов с сумасшедшей и опасной для Италии экономической политикой".

That's wonderful news for #Italy!



It could seem cynical but I'm not joking: It's better for italy not to have a government that having an incompetent, extreme gov!



Congrats to the Italian President #Matterella who has true European convictions!#FBPEhttps://t.co/iBa3A1dgwE — Ezereal 🇪🇺🌍🎮 #FBPE #FBR (@So_Ethereal) 28 мая 2018 г.

ПРОТИВ: "Разве не от избирателей зависит, какое правительство у них будет? Всё это только усилит враждебность к ЕС в Италии".

Чего хотят итальянские популисты?

Расширить права государств – членов ЕС и урезать полномочия институтов Евросоюза.

Отменить санкции против России, введенные после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины.

Резко ужесточить миграционную политику.

Снизить подоходный налог и налог на прибыль компаний.

Ввести для нуждающихся минимальный всеобщий доход – 780 евро в месяц.

Добиться от Европейского центрального банка (ЕЦБ) реструктуризации итальянской задолженности (фактически – списания Италии долгов в размере 250 миллиардов евро).

Ярослав Шимов, («Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/29255303.html)