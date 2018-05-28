Абрамович проиграл швейцарской газете суд о его запросе на жительство 1 28.05.2018, 22:32

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Роман Абрамович

Швейцарское издание Le Matin Dimanche выиграло суд у российского миллиардера.

Швейцарский медиахолдинг Tamedia выиграл первый раунд судебного разбирательства с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Холдинг оспаривал наложенный по просьбе бизнесмена запрет на публикацию информации о том, по каким причинам власти швейцарского кантона Вале отказались выдать Абрамовичу вид на жительство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Tribune de Genève.

Заседание суда состоялось в конце апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Суд также обязал миллиардера оплатить 15 тыс. швейцарских франков судебных издержек и возместить газете Le Matin Dimanche другие понесенные ей расходы в размере 6 тыс. франков.

Речь идет о статье издания Le Matin Dimanche, опубликованной в начале февраля. В публикации говорится о неудачной попытке Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии. По данным издания, летом 2016 года он подал заявку на получение вида на жительство на горнолыжном курорте Вербье на юге Швейцарии, однако через год, в июне 2017-го, внезапно отозвал свое прошение после того, как его заявка была предварительно отклонена. Подробности дела по просьбе Абрамовича запретил публиковать суд.

Начальник отдела миграции кантона Вале Жак Делаваллас подтвердил тогда изданию, что Роман Абрамович действительно проявлял интерес к Вале. «Учитывая его финансовые показатели, он был бы важным налогоплательщиком для муниципалитета, и мы дали положительное заключение», — отметил он. Издание добавило, что это было налоговое соглашение. Решение об отказе в выдаче вида на жительство было принято «без каких-либо оснований», подчеркивает газета, добавляя, что такое случается достаточно редко.

28 мая стало известно, что бизнесмен завершил формальности, связанные с репатриацией в Израиль, и получил израильское удостоверение личности. Позже сообщения СМИ подтвердило МВД Израиля.

По последним данным Forbes, состояние Романа Абрамовича оценивается почти в $11 млрд, он находится на 11-й строчке в списке 200 богатейших бизнесменов России. Основной актив Абрамовича — 31% в группе Evraz. Также ему принадлежат 24% «Первого канала» и футбольный клуб «Челси».