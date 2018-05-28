Виктория Азаренко: Вне всяких сомнений могу вернуться на вершину теннисной элиты 3 28.05.2018, 22:35

Виктория Азаренко

Белоруска прокомментировала свое поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

"Мои личные ожидания от себя всегда высоки, но сюда я приехала с мыслью о том, что не нужно бежать впереди паровоза, а нужно просто играть день за днем. После Рима у меня были – наконец-то – хорошие тренировки, но сегодня на корте этого не было видно. Несмотря на то, что на тренировках я многое делаю правильно, мне пока не удается перенести это в матчи. Так что мне нужно разобраться в том, что я делаю, потому что то, что я делаю сейчас, не работает. Я пока не знаю, в чем именно дело: в недостатке игровой практики или еще чем. Но что-то я делаю неправильно. Надо кое-что поменять. Посмотрим.

Я очень огорчена, что проиграла так рано на этом "Ролан Гаррос", но теперь у меня есть пара недель, чтобы провести сбор типа межсезонного, который очень мне нужен. На данный момент мне трудно ждать от себя стабильной игры, потому что я давно не играла и не тренировалась так, как хотела. Так что я понимаю, что сейчас провалы неизбежны, и я должна уметь с ними справляться. И я это делаю. Просто сегодня на корте я принимала неправильные решения.

Это непросто. Мне нужно вернуться на тренировочный корт и разобраться, почему я не делаю в матчах того, что делаю на тренировках.

Вне всяких сомнений могу вернуться на вершину теннисной элиты. Может, не сегодня, но все равно вне всяких сомнений.

Беременность нельзя приравнивать к травме, и теннисисткам должны быть созданы более комфортные условия (дано больше времени) для возвращения. Это мы обсуждаем, и решение этого вопроса может занять время, потому что нет никакого волшебного решения", — цитирует Азаренко sports.ru со ссылкой на сайт турнира.