В Беларуси не могут разыграть больше $1 миллиона 28.05.2018, 22:58

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Если через неделю никто не выиграет, джек-пот станет самым крупным в истории страны.

Таких выигрышей не было давно. Последний раз в Беларуси разыгрывали миллион долларов в эквиваленте чуть больше четырех лет назад. В конце декабря 2013 года в лотерее «Суперлото» шестеро счастливчиков поделили эту сумму между собой. Сейчас выиграть аналогичную сумму предлагают организаторы «Спортлото 6 из 49».

— Буквально завтра будем разыгрывать 2 037 600 рублей, по сегодняшнему курсу это $1 014 892, — рассказали Onliner.by в «Спорт-пари». — До такой суммы джек-пот в этой игре дорос за 3,5 года. Еще неделя — и если никто не выиграет, то наш джек-пот станет самым крупным в истории страны. Эти деньги находятся на специальном счете в «Беларусбанке».

Суть игры проста: человек покупает специальный билет за два рубля (или же делает ставку в специальном мобильном приложении), выбирает шесть чисел и регистрируется в игре. Выигрыши начинаются от трех чисел, угадавший все шесть получает джек-пот.

По данным компании «Спорт-Пари», среднее количество ставок в игре «Спортлото 6 из 49» — 25 тысяч. По подсчетам математиков, шансы выиграть джек-пот составляют 1:14 000 000. Между тем за всю историю этой игры пять из шести номеров угадали 82 игрока.

Напомним, самый крупный джек-пот в истории страны разыграли 25 декабря 2013 года. Тогда на кону было 10 миллиардов рублей, или $1 054 000. Эти деньги между собой разделили шестеро игроков (вышло по $176 тысяч). До этого самым крупным выигрышем считался джек-пот в 2 миллиарда рублей, что на 2011 год составляло около $650 тысяч.

А самый крупный выигрыш белорусов за пределами страны зафиксирован в августе прошлого года. Тогда мужчина из Беларуси выиграл $2,4 миллиона в онлайн-игре «Остров миллионеров» от PokerStars Casino.