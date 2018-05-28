«Участковый с битой здесь стоял» 4 28.05.2018, 22:49

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Об очередном случае милицейского беспредела стало известно на Гомельщине.

Чрезвычайно жестокое задержание подростка произошло в деревне Юровичи Калинковичского района. Как вспоминает семья Толбухиных и Денисенко, они уже отдыхали, когда вдруг в полночь в их дом пришли силовики. Неожиданный визит участковый милиционер объяснил необходимостью поговорить с 17-летним Григорием Денисенко. Парню сообщили, что ему необходимо проехать в отделение, передает «Белсат».

«Я сказал, что он несовершеннолетний. И Вы по крайней мере не имеете права его забирать именно сейчас. На что я услышал не очень хорошие слова в свой адрес. И тогда уже Мешкевич, сотрудник милиции, ударил Гришу в лицо», – говорит Максим Табулин, двоюродный брат задержанного.

Услышав крики, остальные члены семьи выбежали во двор. Они увидели, как сотрудники милиции заломили Григорию руки и потащили его за забор на улицу.

«Участковый с битой здесь стоял, здесь двое с оружием стояли. А тут один такой длинный стоял. Моего брата упаковали в наручники, хотели в машину посадить. Моя мать – также ее оттолкнули. Он меня автоматом зацепил. Я говорю, что ты делаешь, говорят – иди отсюда в дом», – рассказывает брат задержанного Николай Табулин.

По словам родственников Григория Денисенко, его провоцировали на драку, а после – положили лицом в асфальт и начали сильно избивать ногами.

Попытки защитить Григория результата не дали. Ударами в грудь сотрудники милиции отпихивали даже мать и тетю подростка, инвалидов 1-ой и 3-й групп.

«Мы его отвлекали с тетей, а он все равно подходил специально, угрожал, говорил, голову обоссу тебе, это тоже такое было, все на камеру записано», – говорит Николай Табулин.

Правда на видео самой драки не видно. В темноте камера сохранила только крики, нецензурную брань и то, как милиционер отбирает телефон.

Через два часа подростка все же увезли в РУВД. При этом оснований для задержания родственникам так и не представили. А уже на следующий день к Толбухиным и Денисенко снова пришла милиция и сообщила, что во дворе возможно сохраняют обрез охотничьего оружия, и Григорий вероятно однажды выстрелил из него в воздух. Ружье при понятых добровольно выдали милиционерам.

«То, что они вели себя не правовым образом, – показатель их непрофессионализма. Есть международные стандарты, которые Беларусь подписала, для силовых структур – поддержание правопорядка. Там сказано: если человек не оказывает сопротивление, применение спецсредств и силы не разрешается», – говорит правозащитник Алесь Евсеенко.

Объяснить, что это был за инцидент с брутальным задержанием как в Калинковичском РОВД, так и в Управлении внутренних дел гомельского исполкома, нашему телеканалу не пожелали. Согласно же адвокату Григория Денисенко, несовершеннолетнему устроили медицинскую экспертизу без законного представителя, которая определила характер гематом в результате падения, а не побоев. Кроме того парня, который сейчас находится в гомельском СИЗО, обвиняют в неповиновении милиции.