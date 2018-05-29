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Российский суд заочно арестовал украинского политика Антона Геращенко

  • 29.05.2018, 7:36
Антон Геращенко
Фото: Facebook

Нардеп Геращенко позитивно оценил решение суда.

Басманный суд Москвы постановил арестовать народного депутата Антона Геращенко, которого российское правосудие обвиняет в оправдании терроризма.

Решение будет действовать на протяжении двух месяцев в случае ареста нардепа на территории РФ, передает Интерфакс.

"Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или Интернета)", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Геращенко прокомментировал решение суда, заявив, что оно является показателем "высокой оценки борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии".


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