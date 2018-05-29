Цена нефти может вернуться к $60 за баррель 29.05.2018, 7:44

ФОТО: TASS.COM

Страны OPEC+ выражают намерение сохранить сделку по ограничению добычи нефти до конца 2018 года.

Рынок уже частично отыграл заявления о предстоящем росте добычи, но аналитики не исключают, что цена на нефть в этом году еще может опуститься до $60 за баррель.

Котировки нефти сразу после заявлений снизились на 2,5% ниже $77 за баррель. 28 мая на открытии торгов Brent снижалась ниже $75 за баррель. По состоянию на апрель, страны OPEC+ снизили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Сделка перевыполняется благодаря сильному падению объемов добычи в Венесуэле. Смягчение ограничений будет обсуждаться со странами OPEC+ на плановой встрече в Вене 22-23 июня.