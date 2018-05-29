Спартак Миронович: Cегодняшний СКА победил бы чемпионский СКА 80-х 29.05.2018, 7:48

Спартак Миронович

Фото с сайта pressball.by

Патриарх гандбольного тренерского цеха высказался о перспективах белорусской команды.

Спартак Миронович объяснил, почему считает, что доминировавший в 1980-х СКА проиграл бы своему современному аналогу.

- Любимый вопрос белорусских журналистов: как сыграли бы чемпионский СКА 80-х и СКА сегодняшний?

- Нынешние ребята победили бы. Влад Кулеш превратился в полусреднего уровня Анпилогова. Вспоминаю, как в финале Кубка чемпионов против "Барсы" в 90-м году Юра Шевцов успешно действовал в линии. Так вот, сегодня ему там и шагу не дали бы ступить. Ну и вратари у СКА сегодня хорошие: Мороз, Солдатенко — рад, что на них можно положиться.

Все-таки спорт сегодня не идет, а шагает. И если моя любимая команда — та, которая была, то это не значит, что она самая сильная. Тогда — да. И на этом тему можно закрыть, — сказал Миронович в интервью "Быстрому центру".