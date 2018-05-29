Состояние Олега Сенцова ухудшилось 29.05.2018, 7:51

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов начал получать в колонии «поддерживающую терапию».

Об этом в понедельник, 28 мая, сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает Немецкая волна.

Как отмечается в сообщении, Сенцов дал согласие на проведение терапии и находится под наблюдением медиков. "За время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано. На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Политзаключенный

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке терактов на полуострове и создании террористического сообщества. В 2015 году суд постановил лишить его свободы на 20 лет.

Режиссер отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 16 мая он обвинил голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, выдвинутое требование не относится лично к режиссеру.

Правозащитные организации признали Олега Сенцова политзаключенным. Европейские и российские политики и деятели культуры не раз обращались к властям России с просьбой освободить украинского режиссера.