Работницы закрывшегося салона «Ясь» своими силами возродили знаменитую парикмахерскую 3 29.05.2018, 7:56

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Фото: tut.by

В феврале в Минске на улице Козлова закрылись знаменитые парикмахерские «Ясь» и «Яніна».

Но уже спустя три месяца мастера своими силами открыли новый мужской салон на старом месте.

Парикмахерские «Ясь» и «Яніна» раньше входили в структуру ОАО «Восход». У этих салонов было много постоянных клиентов, включая известных белорусов: от артистов до бизнесменов. Но из-за долгов по аренде ЖРЭО Советского района не продлило договор с «Восходом», и 12 февраля парикмахерские на Козлова, 5 закрылись, пишет tut.by.

Но работницы мужского салона «Ясь» решили, что сами возродят парикмахерскую. Совместное решение приняли Жанна Кобзаренко, Юлия Петкевич, Ирина Тумашик, Алла Березка, Светлана Стрижакова и Инна Корзун.

— Нам просто очень хотелось сохранить здесь нашу парикмахерскую и наработанных годами клиентов, которые приходят из поколения в поколение. Мы ведь 25 лет проработали в этом месте.

Работницы зарегистрировали свое ООО «Локонстайл» и вшестером стали его учредителями. Далее они арендовали у ЖРЭО Советского района то же самое помещение, сделали здесь ремонт и открылись 26 мая. Сейчас тут доделывают всякие мелочи и монтируют кондиционер, а мы интересуемся, какие были основные сложности.

— Сложность была одна — мы ничего не знали. Мы всю жизнь были работниками творческой профессии, а сейчас стали организаторами общего дела. И мы многое делали сами: даже шпатлевали, красили. В общем, всё, как у себя дома. И все клиенты нас очень поддерживали и говорили, что это шаг вперед. Нам даже не верится, что все получилось и что мы вернулись.

Стригут здесь все учредители новой парикмахерской, включая директора. Модельная мужская стрижка стоит тут 18 рублей, стрижка на удлиненный волос — 22, стрижка машинкой с разными насадками — 10. Всего в прейскуранте — 16 видов разных услуг.

— Мы не увеличили цены, а по каким-то позициям даже стали дешевле.

Мастера также благодарят своего прошлого работодателя «Восход» за то, что именно эта компания их обучила, постоянно повышала квалификацию и обеспечивала участие в конкурсах. Они также вспоминают и свою бывшую заведующую, которая в прошлом году ушла на пенсию.

— Зоя Сергеевна Петкевич проработала здесь 50 лет, и это ее заслуга, что она собрала такой коллектив.