В какой реальности живут чиновники? 3 29.05.2018, 8:02

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Оперируя географическими названиями времен СССР...

Это, конечно, цитата дня: "В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram".

В какой реальности живет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лучше даже не представлять. Наверное, можно еще понять, что отечественный бюрократ и охранитель путает Instagram и Telegram. Если черпать представления только из новостей на Первом канале и служебных дайджестов, то и не такое может случиться. Хотя показательно, что российским следственным органам все едино – что Instagram, что Telegram. Главное, что продукты вражеские и не дай бог, пишет kasparov.ru.

Но еще более показательный симптом, что в 2018 году высокопоставленный чиновник оперирует географическими названиями времен СССР. Современная Россия, конечно, все больше напоминает Советский Союз, но не до такой же степени. Но, возможно, Бастрыкину виднее.

Комизм положения господина Бастрыкина, не различающего Instagram и Telegram, усиливается тем, что в Telegram по-прежнему действует и обновляется канал Следственного комитета. И даже публикует рекламу других каналов (сегодня в Следственном комитете продвигают "Караульного"). Впрочем, если глава Следственного комитета не в курсе существования города "Санкт-Петербург", то чего уж от него еще ждать. Разве что, повышения по службе.