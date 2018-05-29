Большой брат отдыхает 17 Владимир Халип

29.05.2018, 8:22

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По масштабам слежки здешние мастера этого дела дадут ему фору.

Страна затаилась во тьме. Внезапного вторжения можно было ждать со всех сторон. Еще никогда не нависала над нашим мирным краем такая тревога, как в этом горячечном мае. Особенно на главном, могилевском направлении. И как всегда в подобные минуты регулярные войска поблизости даже не просматривались. То ли Путин позвал их на внеплановые маневры, то ли просто братались где-то с навязчивым псковским десантом.

А потому оборону заняли только что отмобилизованные чиновники – народ надежный и невзыскательный. Они рассыпались неровной цепью в зябкой весенней ночи и торопливо пытались отрыть окопы. В полный профиль, как учила когда-то партия. Однако земля была неподатливая. Шанцевый инструмент никудышний. Дело до крайности непривычное. А потому итог получался конфузный.

Бравые идеологи сбились в пугливую стайку и подбадривали новобранцев сдавленным шепотом: «Давай, ребята, давай! Отступать некуда, за нами – триумфальная арка!»

Она, еще недостроенная и неказистая, уже нахально обозначилась в ближнем тылу. А дальше, на той же большой дороге, в приглушенном свете фар можно было различить каких-то непонятных людей в модной ныне форме НКВД – не иначе загрядотряд. Но страшнее всего было по ту сторону еще не укрепленного и едва намеченного рубежа. Там даже кромешная тьма легко принимала облик врага. Злого. Коварного. Неодолимого.

И время вдруг сдвинулось. Обогнало бешеный ритм встревоженного сердца. А потом наступил новый день, посеял смутные надежды. И тут как бабахнуло!.. Земля содрогнулась. Река потекла вспять. В небо взметнулись жуткие столбы черного дыма. Солнце погасло. Но идеологи не растерялись и панику предотвратили: «Это наши! Взорвали мост».

Ну, если наши, чего тут волноваться! Если наши, то все идет по плану, все просчитано и генеральной стратегией предусмотрено. Полководцы не спят, и главный бункер функционирует четко. Только вот где неприятель? И кто он нынче - наш всеобщий враг?..

А тут уже и походная кухня подъехала. И по всему фронту было объявлено: мобилизованные получат обед и ужин сухим пайком – по два бутерброда с хамсой, плавленый сырок и жвачку «Dirol». Какая-то руководящая тетка вскарабкалась бойко на закрытую наглухо крышку той кухни и зачитала новобранцам жесточайший приказ главкома. Он слово в слово повторял всем известный Декрет номер один. И стало ясно, почему вдруг тревога и кто сейчас самый свирепый враг. По данным той тетки на этом направлении сосредоточено 250 тысяч тунеядцев, готовых на все.

Не было ничего такого и быть не могло?

А в таком случае, откуда взялся этот взорванный мост? Его же с такой помпой открывали, им так гордилась. А триумфальна арка на большой дороге в честь неведомо какой победы – это тоже из области чьей-то досужей фантазии? И одиозный декрет – такая же выдумка?..

Он еще не проявил себя во всей своей красе, но уже всех достал. А вроде бы совсем невинный декретик – о каких-то там тунеядцах. Частный случай. Широких масс будто бы не касается. Какие-то замысловатые игры здешней администрации. Потешится она, слегка повыпендривается. А потом весь этот энтузиазм понемногу уйдет в песок.

Если бы так! И заметить не успеем, как пролетит лето. А уже к сентябрю строжайше поручено представить «пилотную версию базы данных трудоспособных граждан». А еще раньше, к началу июля, Министерство труда обязано сформулировать «перечень уважительных причин незанятости граждан». Как чиновники умеют все это формулировать, пояснять не надо. Накрутят таких завитушек, что ребус покраснеет от стыда. А всякого рода каратели получат такую свободу, какая прочим гражданам и не снилась.

Потом создадут комиссии с правом фактически бесконтрольного сбора информации. Конституция в процессе этого административного возбуждения даже не упоминается. Одним словом, Большой брат отдыхает. По масштабам и качеству слежки здешние мастера этого дела без проблем дадут ему фору. Вот такая в итоге у нас получилась страна.

Еще в первые годы этого уникального правления было заявлено, что у страны – свой особый путь. Тот по сути, которым шли уверенно к пустым полкам и разворованным сбережениям советские люди. Тогда на такое странное заявление почти никто внимания не обратил. А вот сейчас уже многие спохватились: да это же прямой путь в сталинские дебри!

Как заявила министр труда, не ставших на путь исправления тунеядцев будут направлять в ЛТП. Однако окончательное решение будет принимать суд. Какое утешение! Много ли известно случаев, когда бы здешний бескомпромиссный суд защитил человека от произвола этой системы?

А уж с таким уникальным декретом власть своего не упустит. Не зря же ему повысили порядковый номер до первого. И если говорить о сути проблемы, то чихали они на свои же рассуждения о каких-то там тунеядцах. Совсем иные у власти заботы. Конечно, вытряхнуть какие-то деньги из чужих кошельков они постараются. При их аппетитах даже копейка лишней не будет. Но главная забота – в другой стороне.

Этим декретом они закрепляют за собой право собирать о гражданах опекаемой ими страны «любую информацию». Что это значит в наших условиях, догадаться не трудно. И жертвами этого произвола необузданной власти могут легко оказаться не только ее оппоненты, но и те, кто настойчиво повторял, что политикой не занимается. При одичавшем режиме эти доводы никакого значения не имеют.

А вот триумфальную арку на том рубеже, где отважная чиновничья пехота готовилась дать отпор полчищам тунеядцев, заложили не зря. Подобные сооружения, как правило, символизируют победу. А в ее неизбежности кто же тут сомневается? И объявленный на всю область сбор средств на возведение этого архаичного сооружения, не случаен. Стремление вовлечь в застенчивые игры местной администрации как можно больше сограждан – верный признак готовности к какой-то масштабной и до крайности непопулярной кампании.

Они несомненно учли негативный опыт предыдущего декрета о тунеядцах, дезавуированного гневными протестами народа. А потому продвижение нового шедевра колхозно-административной мысли попытаются организовать без лишнего шума. Вкрадчиво. Осторожно. Методом ползучего бюрократизма. Очень похоже на то, что на этот раз они готовят большую облаву. А потому, поднимая бокал в ближайшую новогоднюю ночь, не мешало бы оглядеться по сторонам – нет ли какого подвоха? Декретик-то вступает в действие совсем не простой. Не зря ему поменяли номер.

Свой двадцать пятый год эта власть будет встречать уже с развязанными руками.

Владимир Халип, специально для Charter97.org