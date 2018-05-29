Крымские татары призвали власти Германии усилить давление на РФ 4 29.05.2018, 8:28

ФРГ должна занять более решительную позицию по деоккупации Крыма.

Власти Германии должны усилить давление на РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Об этом 28 мая заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, выступая в Фонде Конрада Аденауэра в Берлине, сообщил "Укринформ".

"Надеемся, что ФРГ займет более решительную позицию по скорейшей деоккупации и проявит инициативу по созданию площадки переговоров, а не только будет ограничиваться непризнанием оккупации… Мы хотим, чтобы вы услышали о наших проблемах, чтобы помогли и поддержали", – сказал он.

Чийгоз заверил, что за прошедшие четыре года конфликта с РФ Украина "окрепла и научилась защищать свою территорию".

"Но все равно мы без вашей помощи это чудовище не остановим", – признал он.

Замглавы Меджлиса считает, что РФ управляют "подлые и коварные трусы, которы не смогли сломать, имея такой репрессивный аппарат, несколько десятков украинцев, сидящих в тюрьмах".

"Они не сломают Украину и не смогут поставить на колени Европу", – добавил он.

"Безумство бандитской власти РФ" Чийгоз хочет остановить с помощью санкций и постоянного внимания международного сообщества к крымской повестке.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.