Беларусь выпала из мирового рейтинга конкурентоспособности 7 29.05.2018, 8:33

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Беларусь в глобальном рейтинге конкурентоспособности IMD World Competitiveness Yearbook 2018 отсутствует.

За прошедший год Россия и Украина поднялись на одну строчку в рейтинге конкурентоспособности. Об этом сообщается на сайте швейцарского Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD).

В рейтинге присутствуют все страны-соседи Беларуси. Так Литва в списке занимает 32-е, Польша - 34-е, Латвия-40, Россия - 45-е, а Украина - 59-е место, пишет Thinktanks.by.

Лидером в свежем рейтинге оказались США, поднявшись на эту позицию с 4 места. Следом идут Гонконг и Сингапур. Среди лидеров рейтинга значатся также Нидерланды, Швейцария, Дания, ОАЭ, Норвегия, Швеция, замыкает первую десятку стран Канада.

Последнюю, 63-ю строчку рейтинга, как и год назад, занимает Венесуэла.

Ежегодный мировой рейтинг конкурентоспособности стран, оценивающий 63 крупнейших экономики мира, был составлен швейцарским Международным институтом управленческого развития в этом году в 30-й раз подряд.

Отметим, что Беларусь также традиционно не включается в мировой рейтинг конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум.