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Комбайны вместо берёз: в Гомеле при подготовке к выставке вырубили деревья

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  • 29.05.2018, 9:00
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Фото: gomel.today

Деревья снесли так быстро, что никто из жильцов не успел ничего предпринять.

Жители «Старого Аэродрома» сообщают, что накануне открытия выставки-ярмарки «Весна-2018» возле манежа «Динамо» было спилено около десятка красивых берез, пишет gomel.today.

Деревья снесли так быстро, что никто из жильцов не успел ничего предпринять. Березы росли на зоне общего озеленения с обратной стороны домов № 15 и 17 по улице Юбилейной. Напротив находится легкоатлетический манеж, где в минувшие выходные проходила выставка продукции предприятий Гомельской области.

На улице Юбилейной возле манежа была размещена сельхозтехника от ОАО «Гомсельмаш», холдинга «Амкадор», заводов из Мозыря, Жлобина, Калинкович, «Гомельагрокомлекта» и так далее. Жители предполагают, что деревья были срезаны для того, что бы не мешать обзору выставочной техники.

Сейчас даже пни от берез выкорчеваны, и на зеленой лужайке остались только серые пятна земли. Подготовка к выставке шла очень тщательно — в числе прочего, были покрашены канализационные люки, краской покрыли и спиленные ранее верхушки деревьев.

Очевидно, что подобного рода мероприятия имеют важное значение для экономики области. «Однако зачем при этом уничтожать березы?» — задают вопрос жители.


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