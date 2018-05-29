Избираемые мэры в России – исчезающий вид 2 29.05.2018, 9:08

Евгений Ройзман

Фото: E1.ru

Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга стала продолжением курса на «управляемую демократию».

Российская демократия прошла еще одну мрачную веху на минувшей неделе, когда Евгений Ройзман, независимо мыслящий мэр Екатеринбурга, подал в отставку в знак протеста.

Разочарование главы четвертого по величине города России можно понять. Его вынуждали наблюдать за голосованием городских депутатов по вопросу о формальной отмене выборов на должность, за которую он боролся и победил, будучи оппозиционным кандидатом в 2013 году, пишет «Голос Америки».

«Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города, – сказал Ройзман, объявляя о своей отставке. – Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду».

Таким образом, Екатеринбург присоединился к растущему числу российских городов, где прямые выборы заменены назначениями на властные позиции одобренных Кремлем людей. По мнению критиков, это еще больше сужает и без того ограниченные возможности россиян по участию в политической жизни на низовом уровне.

«Управляемая демократия»

В Екатеринбурге решение об отмене прямых выборов мэра нашло важную опору в лице поддерживаемого Кремлем губернатора Евгения Куйвашева. Теперь мэры будут избираться депутатами городской думы из кандидатов, предложенных ими самими. По мнению Куйвашева, это позволит городу сэкономить деньги и повысит эффективность властей.

Но в действительности должность мэра, фактически, стала церемониальной, в то время как полномочия по принятию ключевых решений перешли к «сити-менеджеру», которого также назначают лояльные Куйвашеву законодатели.

Добро пожаловать в так называемую «управляемую демократию» России Владимира Путина! Так называют невнятную систему, которая сохраняет контуры демократических традиций, но старательно избегает непредсказуемости результатов, связанной с всеобщими выборами.

Сторонники Кремля утверждают, что управляемая система выборов и назначений отражает желание россиян, чтобы власти просто выполняли необходимую работу.

Депутаты, утверждающие назначенцев, избираются прямым голосованием, отмечают они. Они также говорят, что возможность избрания «сити-менеджеров» позволяет квалифицированным людям решать сложные проблемы, связанные с общественной инфраструктурой, которых в российских регионах немало, и в которых мало кто из политиков разбирается.

Более того, сторонники системы сити-менеджеров указывают, что неэффективные назначенцы могут быть быстро заменены, в отличие от мэров, которых можно отстранить только через выборы.

Оппоненты считают, что реальная цель Кремля – лишить страну политических альтернатив, представители которых оспаривают влияние Кремля на региональную политику.

По словам екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова, люди даже не знают, кто является их законодателями, но все, даже жители других российских городов знали, что Ройзман – мэр Екатеринбурга.

Крашенинников считает, что главная причина отстранения Ройзмана от власти кроется в его репутации политика, который рассматривает проблемы Екатеринбурга глазами местного жителя, и позиция которого может разительно отличаться от взглядов серых функционеров, импортированных Кремлем для контроля за делами.

По словам Крашенинникова, Путин уничтожил в России политику, которая делается руками народа, и это было сделано намеренно, поскольку она может привести к внезапному появлению фигур, оппозиционно настроенных к Кремлю. Политолог говорит, что, по мнению Кремля, кроме Путина во власти не должно быть популярных людей ни на каком уровне.

В поисках истоков

В некотором смысле истоком отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга стало восхождение Путина к власти 18 лет назад.

В то время как предшественник Путина, Борис Ельцин, был известен своей фразой о том, что российские регионы могут «брать столько суверенитета, сколько они смогут проглотить», Путин пришел к власти, обещая восстановить власть Москвы над провинциями страны в рамках так называемой «вертикали власти».

С тех пор российский лидер предпринял целый ряд шагов, воплощающих это видение на практике.

В 2005 году Путин отменил выборы губернаторов в пользу назначенцев Кремля. Впоследствии регионам было позволено избирать губернаторов, но Кремль может тщательно отбирать кандидатов. Так, Ройзману не удалось принять участие в выборах губернатора Свердловской области в 2017 году.

В том же году Кремль начал сокращать выборы мэров в пользу «сити-менеджеров» и других вручную отобранных назначенцев, которых одобряют лояльные местные представительные органы.

Сегодня все 85 российских губернаторов лояльны Кремлю. Прямые выборы остаются меньше чем в десяти крупных российских городах. Но даже и там подавляющее большинство избираемых мэров тщательно следуют линии Кремля.

Независимый мэр Екатеринбурга Ройзман, который называл недавнее переизбрание Путина недемократическим и поддерживал оппозиционного лидера Алексея Навального, был единственным исключением.

Не только в России

Хотя поборники демократии критикуют складывающуюся в России практику, концепция назначаемых управленцев имеет прецеденты и на Западе.

Маленькие американские города иногда экспериментировали с такой практикой, когда сталкивались с финансовыми или другими кризисами. Что касается крупных городов, то совсем недавно Детройт возглавлялся назначенным губернатором «антикризисным управляющим», который помогал городу выйти из состояния банкротства. При этом вначале местные жители считали эту временную меру, которая оказалась успешной, атакой на местное самоуправление.

Однако екатеринбургский аналитик Крашенинников видит ключевое отличие от российской ситуации.

По его словам, российские власти пытаются представить назначение градоначальников, как американскую традицию, а самих назначенных управленцев – как специалистов, которые могут решить все проблемы. Но в действительности, считает он, это просто люди, удобные властям.