Беларусь осталась в Болонском процессе. Но вновь с условиями 3 29.05.2018, 9:18

В Беларуси не выполняются условия, необходимые для прибывания в Болонском процессе.

25 мая в Париже завершилась двухдневная конференция министров образования Европы. Обсуждался на ней в том числе белорусский вопрос: останется ли страна, которая за три года не выполнила требования Дорожной карты, в Болонском процессе? Как следует из декларации, подписанной по итогам конференции, останется, но с определенными условиями, выполнить которые нужно до 2020 года.

В итоговой декларации отмечается: Беларусь начала «некоторые первые реформы», однако «остаются существенные проблемы». Чтобы их решить, министры образования Европы предлагают стратегию на 2018−2020 годы.

В стратегии подчеркивается, что «Министерство образования Республики Беларусь вновь подтверждает свою приверженность дальнейшему внедрению принципов и инструментов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) в систему высшего образования РБ и готово работать над этими вопросами с Наблюдательной группой по Болонскому процессу (BFUG)».

Стратегия прописывает цели и задачи, достигнуть и решить которые нужно до 2020 года, пишет tut.by. В том числе:

к 2019 году Беларусь должна принять национальную рамку квалификаций высшего образования. Система высшего образования будет включать две ступени: бакалавриат, во время обучения в котором нужно набрать 180−240 «кредитов», и магистратура на 90−120 «кредитных пунктов»;

Беларусь должна полностью отказаться от пятилетнего обучения в бакалавриате и продолжать работать над улучшением системы «кредитов»;

страна будет продолжать внедрение системы «кредитов». Особый фокус должен быть сконцентрирован на результатах учебной деятельности, составлении учебного плана, а также возможности имплементировать программы академической мобильности. Другими словами, если студент едет на семестр по обмену, полученные в зарубежном университете «кредиты» должны быть признаны и зачтены дома;

Минобр должен работать над реализацией совместных образовательных программ и программ с возможностью получения двойного диплома. От нашей страны ожидают предоставления грантов иностранным студентам для обучения в вузах Беларуси;

должен быть изучен международный опыт распределения выпускников, чтобы разработать предложения для Беларуси по пересмотру существующей системы распределения. Точные сроки в стратегии не указаны;

в 2019—2020 годах Беларусь должна включить студентов в совет по качественной оценке образовательных программ. Будет разработана процедура выдвижения главы университета на конкурсной основе. Не забыли в стратегии и об ответственности за свободу и автономию университетов — работа над этим должна быть продолжена.

Напомним, что до 2015 года Беларусь была единственной европейской страной, не входившей в Единое пространство высшего образования (ЕПВО). Три года назад на министерской конференции в Ереване Беларусь приняли в Болонский процесс — но на определенных условиях, прописанных в Дорожной карте. Выполнить их Беларусь обещала до 2018 года. Тогда, на майской конференции 2015 года, министры образования подчеркивали, что условия, указанные в Дорожной карте, — не предложения, а требования к Беларуси.

Основные требования, которые Беларусь должна была выполнить к 2018 году:

— перейти на трехступенчатое обучение «бакалавр — магистр — доктор»;

— создать новую систему рамки квалификаций;

— бесплатно выдавать приложения к диплому на английском языке;

— создать независимое агентство по качеству образования;

— уравнять финансовую поддержку студентов частных и государственных вузов;

— отменить распределение;

— развивать академическую мобильность студентов и преподавателей;

— предоставить автономию университетам;

— создать возможность регистрации студенческих организаций по заявительному, а не разрешительному принципу.

В конце 2017 года Общественный Болонский комитет провел мониторинг. Он показал, что Беларусь не выполнила полностью ни одно из взятых обязательств. Об этом же утверждается в итоговом проекте отчета консультативной группы, которая оценивала ход выполнения Дорожной карты.

— Дорожная карта реформирования высшего образования Беларуси не будет выполнена в 2018 году, — говорится в отчете. — Небольшой прогресс был достигнут по отдельным направлениям Дорожной карты, но общее понимание взаимодействия и взаимозависимости Болонских инструментов (BA, MA, PhD, национальная рамка квалификаций, обеспечение качества, ECTS, результаты обучения, приложение к диплому и др.) нуждается в дальнейшей проработке. Ряд основных требований Дорожной карты еще предстоит реализовать, а отсутствие прогресса в отношении фундаментальных ценностей образования, таких как академическая свобода, автономия и создание студенческих союзов, остается важной задачей. По-прежнему необходимо прилагать усилия по развитию студенческой мобильности, созданию независимого агентства по обеспечению качества и полноценному внедрению национальной системы квалификаций. Также система обязательного распределения должна подвергнуться значительным изменениям для того, чтобы соответствовать требованиям Дорожной карты.