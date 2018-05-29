В Израиле заявили об авиаударе со стороны сектора Газа 29.05.2018, 9:21

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Сектор Газа выпустил по Израилю несколько ракет утром 29 мая.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

"Со стороны сектора Газа был выпущен шквал снарядов. Осуществлен ряд перехватов", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что утром 29 мая сирены воздушной тревоги прозвучали в региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев.

По ряду регионов Израиля было выпущено не менее 25 минометных снарядов, добавили военные. Большинство запусков перехватила система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол".

По данным The Times of Israel, в результате обстрела пострадавших нет.

27 мая боевая авиация Израиля нанесла удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.