В Израиле заявили об авиаударе со стороны сектора Газа
- 29.05.2018, 9:21
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Сектор Газа выпустил по Израилю несколько ракет утром 29 мая.
Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
"Со стороны сектора Газа был выпущен шквал снарядов. Осуществлен ряд перехватов", – сказано в сообщении.
Также уточняется, что утром 29 мая сирены воздушной тревоги прозвучали в региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев.
По ряду регионов Израиля было выпущено не менее 25 минометных снарядов, добавили военные. Большинство запусков перехватила система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол".
По данным The Times of Israel, в результате обстрела пострадавших нет.
27 мая боевая авиация Израиля нанесла удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.
Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.