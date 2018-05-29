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Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают

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  • Марина Светлова, «Солидарность»
  • 29.05.2018, 9:24
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Фото: onliner.by

Белорусам четко дали понять: бензин будет дорожать. Причем немало.

И объяснили это просто и доступно: цена нефти растет — значит, придется раскошелиться и автомобилистам.

В принципе, логика понятна. Если бы не одно но.

Давайте-ка вспомним, сколько стоил бензин, когда цены на нефть сигали в заоблачные дали. Рекордная цена в 147 долларов за баррель наблюдалась в 2008 году. Тогда один литр 92-го бензина белорусы могли купить за 1,17 долларов.

Но вот в 2016 году нефть уже била нижние пороги, колеблясь чуть ли ни в районе 30 долларов. То есть, упала практически в 5 раз! А что же бензин для белорусов? Стал ли он пропорционально стоить 23 цента, и как часто вообще с тех пор власти понижали цены на топливо?

Впрочем, многие радовались уже тому, что хотя бы не повышают. Наиболее же пытливым объясняли, что некорректно связывать цену на нефть и бензин. И рассказывали, что выручка идет на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Мол, потерпите, будет вам счастье. Ну вот и потерпели.

Власти радостно сообщили: цена на нефть снова растет, экономика вот-вот поднимется с колен. А вместе с ними и стоимость топлива — не с колен, конечно, а с отметки в 1,29 рубля (за АИ-92).

По словам председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, «уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля». А также заверил, что с учетом роста цен на нефть «предстоит повышение цен на автомобильное топливо», которое будет синхронным с повышением цен на бензин в России, «практически на 24%».

То есть, в ближайшей перспективе белорусам придется раскошелиться все за тот же 92-й бензин на 1,60 рублей. Правда, не сразу: обещали продолжить тактику «пытки копейкой», чтобы привыкали к новым реалиям.

В этой связи возникает закономерный вопрос: как так получается, что когда цены на нефть растут, бензин не может не дорожать, а когда падают, то вообще ничего от этого не зависит? Хотелось бы, наконец, получить от наших властей вразумительный ответ: зависит-таки или нет? Потому как если нет, то и повышать цены соответственно нет причин. Ну а если все же зависит, то подскажите, куда обращаться, чтобы вернуть переплаченные за все эти годы деньги?

Марина Светлова, «Солидарность»


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