Поддержите борьбу Олега Сенцова! 1 Александр Скобов

29.05.2018, 9:51

Фото с сайта kasparov.ru

Хотите поддержать Олега Сенцова? Поддержите его борьбу.

Борьбу против подлого, разбойничьего захвата части его страны. Против российской аннексии Крыма.

Каждый, кто когда-либо уже осуждал аннексию Крыма – сделайте это еще раз. Устно или письменно. Каждый, кто еще ни разу публично против аннексии Крыма не выступил – сделайте это первый раз. Устно или письменно.

Приведите в обоснование своего выступления хотя бы два аргумента.

Первое. Государство, которое нарушает торжественно принятые на себя обязательства – это государство-ублюдок, государство-крыса. Государство, которое торжественно приняло на себя обязательство не иметь территориальных претензий к Украине (и даже быть гарантом нерушимости ее границ) и которое это обязательство растоптало – это государство-ублюдок, государство-крыса.

Второе. От скатывания к новой всеобщей войне всех против всех мир удерживает только соблюдение всеми абсолютного запрета на аннексии. На одностороннее, насильственное отторжение одной страной международно признанной части территории другой страны. Насильственный, осуществленный вопреки ясно выращенному мнению подавляющего большинства членов международного сообщества захват Россией Крыма сталкивает мир к новой мировой войне.

Вы можете привести эти два аргумента или какие-либо еще. А можете не приводить. Просто потребовать. Сказать или написать: Крым должен быть возвращен Украине! Свободу Олегу Сенцову!

Александр Скобов, Facebook