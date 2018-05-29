«Почему вырубаются целые аллеи и никто с горожанами не советуется?» 2 29.05.2018, 10:05

Фото: media-polesye.by.

Пинчане обратились к городским властям с просьбой не вырубать деревья на пешеходной улице.

Не успели, старые липы на улице Ленина удалили, но неравнодушных горожан пригласили в горисполком и объяснили, почему так поступили.

Реконструкция пешеходной улицы Ленина в Пинске длится несколько лет. Работы ведутся постепенно, затрагивая разные участки пешеходки, пишет media-polesye.by.

На очередном участке пинской пешеходки вовсю идёт реконструкция

В 2017 году при реконструкции очередного участка за один вечер было спилено несколько десятков лип, которые радовали пинчан своей тенью в жаркое время года. Такое решение вызвало шквал негатива со стороны горожан, люди не понимали, во имя чего пострадали деревья. И, как всегда, ругали местные власти, но внятного объяснения не получили.

Жертвой реконструкции стали липы

В апреле этого года начался очередной этап реконструкции пинской пешеходки между улицами Заслонова и Бутримовича. В этот раз исполком распространил информацию о начале работ, описал некоторые подробности проекта и сообщил, что предусмотрено удаление существующих 9 лип.

«Деревья, находящиеся в тротуарах, с учетом возрастных характеристик, а также в связи с утратой устойчивости в ходе строительных работ, предстоит снести. Взамен их в установленном порядке проведут компенсационные посадки.

Вопрос сохранения зеленого фонда улицы Ленина запланировано решить на европейский манер. Деревья будут высажены в специальные «кадки». Таким способом на правой стороне улицы Ленина (со стороны сквера) установят 6 прямоугольных кадок с деревьями. Еще 2 – по обеим сторонам напротив памятника Ивану Чуклаю. 5 одиннадцатилетних лип по левой стороне улицы высадят в специальные «розетки» с грунтом, засеянным травосмесью» - говорилось в сообщении.

Такой будет улица Ленина после реконструкции.

Пинчан такое известие не обрадовало, и они опять начали «перемывать косточки» местным властям в соцсетях. Разговоры в сети длились несколько недель. Затем было составлено коллективное обращение, под которым буквально за несколько часов подписалось более 30 горожан.

Суть обращения – прислушаться к мнению общественности, не вырубать деревья, сохранить покрытие исторической плиткой-трилинкой и обсуждать с горожанами изменение исторического облика города.

Письмо передали властям 25 апреля, на следующий день деревья спилили. Но, пригласили представителей общественности на встречу в исполком.

Встреча состоялась через месяц, на ней, кроме трёх подписантов обращения, присутствовали зампредседателя исполкома Геннадий Дубойский, главный архитектор города Илья Крюковский, представители проектировщика, заказчика работ и разных подразделений горисполкома.

Какие вопросы поднимались на встрече?

- Почему мало информации о строительных работах, которые проводятся в значимых общественных местах города?

- Согласны, что не всегда информировали горожан о своих планах. Но в данном случае информация была подана за несколько недель до начала работ. Мы указали, что будет делаться и какие деревья будут удалены. Но за это время в исполком так никто и не обратился за разъяснениями. Ваше письмо пришло поздно. Далее будем более подробно информировать горожан о подобных действиях через местные СМИ.

На реконструкцию этого участка пойдет более 1 миллиона 100 тысяч рублей

- Удаление зелёных насаждений. Почему это произошло?

- Проект реконструкции улицы Ленина начали разрабатывать в 2014 году. Процесс этот был нелёгкий, все согласования и экспертизы длились около 2 лет. Министерство культуры настаивало на сохранении и выделении исторического створа улицы. Поэтому, этот створ выполнен в виде гранитного бордюра, который проходит на расстоянии менее 40 см от стволов деревьев. И при его укладке липы были бы повреждены.

Кроме того, при реконструкции ведётся замена коммуникаций, при которой повреждается корневая система деревьев. Мы пытались учесть все возможности, но по-другому нельзя.

Эти розовые гранитные бордюры выделяют исторический створ старинной улицы

- На ранних участках реконструкции улицы Ленина много деревьев было сохранено.

- Несколько деревьев на первых участках мы оставили, так как они не были высажены в одну линию и не мешали проводимым работам. В одном месте, чтобы сохранить дерево, не стали менять трубу старой канализации, если её прорвёт, то дерево придётся удалить.

- Коммуникациями насыщен весь город, так что теперь, нигде нельзя сажать деревья?

- Действительно это так, особенно плотно коммуникации «сидят» в центре города. Например, на предыдущих участках улицы Ленина, чтобы сделать возможной посадку новых деревьев, линии связи и электричества мы укладывали в специальные трубы. Эти трубы защищают линии от корней деревьев.

Что касается других мест, то мы сталкиваемся с определёнными трудностями. Дело в том, что в городе постоянно ведутся компенсационные посадки зелёных насаждений. Только этой весной мы высадили более 2,5 тысяч деревьев и кустарников. Но, в последнее время возникает такая проблема, что не хватает мест для посадки деревьев, ведь их над коммуникациями сажать нельзя. Если это происходит, то приходит предписание, например, от электросетей на удаление дерева. Поэтому, например, на многих участках улицы Брестской, после её реконструкции возможна только посадка кустарника.

На улице в самом деле проходит много коммуникаций. Например, вот эти идут точно по линии высадки удалённых деревьев

На улице в самом деле проходит много коммуникаций. Например, вот эти идут точно по линии высадки удалённых деревьев

- Деревья в кадках - сомнительная замена дереву, растущему в грунте в постоянном месте...

- Согласны, за ними нужен особый уход, специальный режим полива и подкормки. На зиму, чтобы не промёрзли корни в кадках, деревья будут увозить в питомник. Но мы решили пойти на этот эксперимент. Также после реконструкции на части улицы Ленина будут высажены здоровые крупномерные деревья из питомника.

Юрась Щербаков. Вот этих деревьев уже нет

- Почему перед удалением даже одного дерева во дворе дома проводится общественное обсуждение и если жители дома против, то дерево сохраняют. А тут вырубаются целые аллеи и никто с горожанами не советуется?

- Во дворах деревья удаляют, если они растут с нарушением норм посадки по отношению к зданию или они нарушает инсоляцию здания. По закону проводятся общественные обсуждения. В данном случае, на улице Ленина, они удалены в рамках проведения реконструкции. Перед этим Госстройархитектура проверяет проект на соответствие действующему законодательству. По закону мы не обязаны сообщать о вырубке деревьев в таких случаях. Но учитывая общественный резонанс, будем информировать горожан о проведении подобных работ.

Справа будут высажены декоративные деревья в кадках

- Почему нельзя было вымостить достаточно протяжённый участок улицы исторической плиткой-трилинкой?

- Дело в том, что есть два вида трилинки. Один сделана «за польским часом», второй - в советские времена. Та, что была сделана при Польше, прочная и имеет ровную поверхность, но её мало, на целую улицу не хватит. Поэтому, качественной трилинкой будут выкладываться только элементы улиц. Например, на городской набережной и стоянка у стадиона «Припять».

Трилинкой выкладывают элементы улиц в городе

- На набережной между старыми деревьями подсадили молодые. Старые деревья скоро спилят?

- Дело в том, что в некоторых старых липах на набережной появляются большие дупла, и они становятся небезопасными, могут упасть. Поэтому больные деревья удаляют. Если не делать новых посадок, то постепенно на набережной вообще не останется деревьев. Массовой вырубки лип там не планируется.

На набережной между старыми деревьями высадили молодые

- Что вообще происходит на старой набережной?

- Там проводится текущий ремонт, о чём мы сообщали в СМИ. На участке от моста до кафе «Бригантина». Будет заменен асфальт, отремонтирована и облицована подпорная стенка, разбиты газоны и высажены кустарники.

Текущий Ремонт на старой набережной

Это всё, что мы можем сделать в рамках текущего ремонта. Если проводить реконструкцию, то несколько лет уйдёт на разработку и согласование проектной документации. И, кстати, там пролегает самый старый канализационный коллектор. В случае его замены деревья могут пострадать.