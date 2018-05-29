ЕС выделит 200 миллионов евро на польские инновационные проекты 29.05.2018, 10:07

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новая программа финансирования призвана стать стимулом для польских фирм.

Европейский союз выделил очередные средства на развитие малых и средних инновационных фирм на польском рынке, передает «Радио Польша».

28 мая в Варшаве объявили о подписании нового и на данный момент самого большого гарантийного договора Европейского инвестиционного фонда с участием польского финансового посредника в рамках евросоюзной программы «Горизонт 2020» и Инвестиционного плана для Европы.

Согласно договору, Европейский инвестиционный фонд гарантирует выделение кредитов польским фирмам в размере 200 миллионов евро, то есть около 834 миллионов злотых.

По словам Матеуша Гачиньского, замдиректора Департамента инноваций и развития в Министерстве науки и высшего образования, новая программа финансирования призвана стать стимулом для польских фирм: «То, что сегодня происходит (имеется в виду вступление в силу договора), можно сравнить с наполненным банкоматом, пин-код к которому есть у инновационных фирм. Мы увеличиваем финансирование инновационных проектов в Польше. Но сами деньги не создают инноваций, их создают проекты, которые базируются на инновационных идеях».

Оглашенный договор действует в рамках евросоюзного инструмента InnovFin SMEG и Плана Юнкера. Подробности финансирования находятся на интернет-странице www.instrumentyfinansowe.gov.pl.