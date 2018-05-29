Федынич: Соберем ответы властей на пикеты и отправим в Женеву 29.05.2018, 10:11

Геннадий Федынич

Профсоюз РЭП отправит факты игнорирования заявок на пикеты на сессию МОТ.

Обрезка деревьев, акции «Сделай город чище» и «Помогая другим, помогаешь себе» - по этим причинам профсоюзу РЭП отказали в проведении пикетов в поддержку Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет praca-by.info.

Активисты профсоюза РЭП Юрий Беляков, Вацлав Орешко, Николай Герасименко обратились с заявлениями о проведении 30 мая пикетов в поддержку лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика с требованием прекратить уголовное дела против них и остановить преследование независимых профсоюзов.

Три заявки были поданы в соответствии с Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» и решением Мингорисполкома от 02.06.2011 №1554 «Об определении в городе Минске мест для проведения массовых мероприятий». Таковых определено три места: парк Дружбы народов (площадь Бангалор), площадка возле фонтана в Киевском сквере и парк 50-летия Октября.

Однако заявители стали жертвой удивительного совпадения: со временем проведения пикета они не угадали трижды.

Выдержка из ответа Юрию Белякову: «…в парке Дружбы Народов 30 мая с 13:30 до 15:30 запланировано проведение иного массового мероприятия - молодежной акции «Сделай город чище».

Это ответ Вацлаву Орешко: «30 мая на территории Киевского сквера запланированы работы по санитарной обрезке и удалению аварийных деревьев. Указанные работы будут проводиться с использованием автогидроподъемника, в связи с чем относятся к работам с повышенной опасностью».

Герасименко Николаю заявили, что «...в парке 50-летия Великого Октября 30 мая с 15:30 до 17.30 запланировано проведение иного массового мероприятия: информационно-образовательной площадки «Помогая другим – помогаешь себе», организуемой Заводской районной организацией Белорусского Общества Красного Креста».

Все заявители указали свои адреса, и исполкомовским чиновникам можно было бы выйти на связь с ними и согласовать другую дату или время проведения акции.

Геннадий Федынич, комментируя данную ситуацию, заявил:

– Это все делается осознанно, чтобы не дать людям выразить свое отношение к преследованию профсоюза РЭП и его активистов. Мы соберем все факты по игнорированию наших заявлений не только в Минске, но и в Могилеве, Бресте, Бобруйске, Гродно и других городах и сообщим это в Женеву, где начинается сессия МОТ. Параллельно в профсоюзе РЭП готовится официальное обращение в aдминистрацию Лукашенко на неправомерные решения, принимаемые городскими властями Минска и других городов, ущемляющих права жителей страны на свободу слова и проведение мероприятий.

До конца мая будут снова поданы заявки на пикеты на разные даты и время.

Активисты профсоюза РЭП намерены проследить, действительно ли состоятся заявленные исполкомами мероприятия, из-за которых РЭПу отказали в проведении пикетов.