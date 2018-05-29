США откладывают санкции против КНДР до саммита 1 29.05.2018, 10:15

коллаж: РБК-Украина

В Вашингтоне не теряют надежды провести саммит в Сингапуре.

Соединенные Штаты решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи в надежде, что саммит с участием американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына все же удастся провести 12 июня в Сингапуре. Как 28 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, новый пакет ограничительных мер планировалось принять во вторник, 29 мая, сообщает «Немецкая волна».

Тем не менее в понедельник Белый дом принял решение повременить с данным шагом из-за дипломатических контактов американских и северокорейских официальных лиц в приграничной демилитаризованной зоне Пханмунджом. Американскую делегацию возглавляет посол США на Филиппинах Сун Ким, который ранее работал послом в Южной Корее.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США, министерство финансов США подготовило санкционный пакет, в который включило более 30 наименований. В перечень вошли также российские и китайские компании.

Возможная встреча в Сингапуре

Встречу между лидерами двух государств предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном на этот счет в обстановке полной секретности посетил Майк Помпео, занимавший на тот момент должность главы ЦРУ.