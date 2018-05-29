Могилевчане распотрошили упаковки с «Кока-колой» в поисках призов 6 29.05.2018, 10:25

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Жители Могилева прослышали о том, что можно подглядеть приз на крышках Coca-Cola.

Неприглядная сцена разыгралась в могилевском супермаркете в воскресенье, пишет сайт mogilev.online. Могилевчане, прослышавшие о том, что на крышечках Coca-Cola можно разглядеть надписи, дающие право на приз, буквально распотрошили упаковки с напитком, выставленные в торговом зале.

Фото: Александр Глюков, vk.com/my.mogilev

Фото: Александр Глюков, vk.com/my.mogilev

Напомним, найдя соответствующие крышечки, можно выиграть фирменный бокал Coca-Cola, футболку, футбольный мяч и даже билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, который начнется через несколько недель в России.

Кто-то увеличил фото, чтобы продемонстрировать, с какими одухотворенными лицами ищут призы вдохновленные акцией Coca-Cola белорусы.

Там же на месте выстроилась огромная очередь за дармовыми стаканами.