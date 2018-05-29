На независимых журналистов из Глубокого составили cразу пять протоколов 29.05.2018, 10:30

Белорусские власти нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах.

28 мая капитан милиции Сергей Цырбан составил два административных протокола на Дмитрия Лупача и три на Татьяну Смоткину. В отношении них снова возбуждены дела по ч. 2 ст. 22.9 КоАП, им инкриминируется нарушение статьи 35 Закона о СМИ, сообщает baj.by.

Глубокских журналистов обвиняют в том, что они взяли интервью у людей и совершили незаконное изготовление продукции СМИ.

Материалы появились на сайте «Радыё Рацыя под названиями «Беспредел милиции, или за что ломают ноги пенсионерам», «Как городская канализация в Глубоком создала проблемы», «Юбилейные символы в Глубоком».

А также на телеканале «Белсат» - «Почему милиционеры избивают пенсионеров?».

По словам Татьяны Смоткиной и Дмитрия Лупача, они снова написали в протоколах, что с обвинениями не согласны.

Ведь в Конституции Беларуси закреплено право граждан собирать и распространять информацию. Поэтому они привлекаются к ответственности в нарушение главного документа страны и Международного пакта о гражданских и политических правах, который подписала и ратифицировала Республика Беларусь.