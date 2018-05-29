Как жители Барановичей 20 лет добиваются укладки асфальта на их улице 1 29.05.2018, 10:40

Они написали десятки писем, собрали сотни подписей, сделали несчетное количество звонков на горячие линии.

С прошлого века жители барановичской улицы Кабушкина ждут, когда на их дороге положат асфальт. Они написали десятки коллективных писем, собрали сотни подписей, сделали несчетное количество звонков на горячие линии, пишет intex-press.by. И все оказалось бесполезным. Дорожное покрытие есть только на пятой части Кабушкина – около новых домов. Старожилы улицы по-прежнему в жару страдают от пыли, а в дождь – от огромных луж и не понимают, за что их так обделили.

«Улицу с оркестром открывали»

В середине 2000-х, вспоминают местные, на Кабушкина начали укладывать долгожданный асфальт. Людям даже пообещали, что после завершения работ по их улице пустят автобусы. Но радость была недолгой. Дорожное покрытие положили только на 300–400 метрах улицы – около новых домов, построенных в течение последних лет.

– Улицу открывали с оркестром, все руководство города тут было. А асфальт положили только на пятой части улицы, – рассказывает житель улицы Кабушкина Николай.

С тех пор люди недоумевают, почему улицу разделили на две части – для «черных» и для «белых», и не могут добиться асфальтирования остальной части Кабушкина.

«Меня даже по телевизору показывали»

Жители улицы рассказывают, что с жалобами на плохую дорогу они не раз обращались к властям области, города. Например, в начале 2000-х годов, вспоминает местная жительница Александра Ивановна, люди направили коллективное письмо председателю Барановичского горисполкома Виктору Дичковскому, но на их письмо, уверяет женщина, даже не ответили.

– Мы собрали 88 подписей, а ответа из горисполкома так и не дождались, – говорит Александра Ивановна.

У местного жителя Константина Кирейко целая папка его обращений к властям по поводу реконструкции улицы, а его сосед Тадеуш Пархович обошел не одну инстанцию с просьбой положить на улице Кабушкина асфальт.

– Я и к Дичковскому ходил, и к Сумару (Константин Сумар – бывший председатель Брестского облисполкома. – Прим.), представителю администрации Лукашенко о нашей дороге говорил. Меня даже по телевизору показывали! Сначала обещали положить асфальт в 2013 году, потом в 2014-м… А асфальта как не было, так и нет, – говорит Тадеуш Пархович.

Пыль столбом

Люди рассказывают, что из-за отсутствия нормальной дороги они страдают круглый год. Когда идут дожди, их улицу заливает так, что «ни пройти ни проехать», а в сухую погоду от каждой проезжающей машины «пыль столбом, и вся в окна».

– Движение у нас вон какое, таможня ведь рядом. Тут и фуры, и легковушки ездят. Соседних домов от пыли не видно, – жалуется житель улицы Александр. – А в дождь жалко смотреть, как мамы с маленькими детками по этому болоту ходят. У нас ведь даже тротуаров нет!

Еще одна местная жительница Людмила рассказывает, что из-за плохой дороги на их улицу «боится ехать скорая», а таксисты злятся, когда приходится выезжать на Кабушкина.

– Неужели мы не люди? Столько лет тут живем и так мучаемся. Мало того, что центральной канализации нет, так и дорога – одно название, – жалуется женщина.

Сроки неизвестны

Когда дело дойдет до асфальтирования улицы Кабушкина, неизвестно. В планах на 2018 год она не значится. По информации сайта Барановичского горисполкома, размещенной в феврале 2018 года, проект реконструкции улицы Кабушкина (на участке от улицы Розы Люксембург до Фестивальной) разработан, но «определить конкретные сроки благоустройства улицы с устройством асфальтобетонного покрытия не представляется возможным».

В УКРСП «Барановичиремстрой» говорят, что сейчас «Водоканал» разрабатывает проект канализации на улице Кабушкина, и только после завершения всех работ на этой улице можно будет что-то делать.

– Я не могу назвать сроки реконструкции улицы Кабушкина, – говорит Виктор Сычевский, директор УКРСП «Барановичиремстрой».

В «Водоканале» поясняют, что в районе улицы Кабушкина запланировано строительство канализационной насосной станции, которая будет собирать стоки с этой и других рядом расположенных улиц, и прокладка канализационных сетей. Деньги на проект канализационной насосной станции уже выделены, но когда начнутся сами работы, сказать сложно. Проект для строительства центральной канализации на улице Кабушкина разработан, но сроки выполнения работ тоже не определены. Пока не известно и то, за чей счет будут прокладывать канализацию – за бюджетные деньги или за средства людей.

– По логике, сначала будут вестись работы по прокладке сетей, а потом – асфальтирование. Но по срокам пока все не определено, – говорит Игорь Пылинский, главный инженер КУПП

Местные жители Константин Кирейко (слева) и Тадеуш Пархович показывают место, где на улице Кабушкина заканчивается асфальт и начинается «гравийка».

Именем героя войны

Люди, живущие на улице Кабушкина, уже слабо верят в то, что на их улице когда-нибудь появится асфальт. Да и бороться с чиновниками практически некому: на улице живут в основном старики.

Зато об улице Кабушкина, названной именем героя войны, уроженца Барановичского района, вспоминают небезразличные горожане, регулярно выкладывающие в интернет видеоролики о ее плачевном состоянии.

– Когда моему отцу выделяли участок на этом пустыре, обещали золотые горы – и детский садик построить, и дорогу нормальную положить. Прошло почти полвека, улица расстроилась, а где обещанное? Почему в других частных секторах и дороги делают, и тротуары, а нас обходят стороной? – сокрушается местная жительница Александра Ивановна.