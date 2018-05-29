В Южной Америке запустили самый короткий международный авиарейс
- 29.05.2018, 10:42
Длительность полета всего восемь минут.
Рейс связывает острова Аруба (территория Нидерландов) и Пунто Фиджо (Венесуэла), пишет «Вокруг Света».
Рейс запустила авиакомпания Aruba Airlines. Цены на перелёт, который планируется осуществлять два раза в неделю, начинаются от 200 долларов.
Ранее самым коротким международным авиаперелётом был восьмиминутный рейс из Германии в Швейцарию, отменённый из-за низкой востребованности.