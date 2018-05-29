Завтра будет жара до +30°С 29.05.2018, 10:52

Днем ожидаются кратковременные дожди.

30 мая Беларусь будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела. Поэтому ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман, сообщает сайт pogoda.by. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+30°С.

31 мая погодные условия в нашей стране будет определять атмосферный фронт, за которым, начиная с северных районов, начнет постепенно распространяться прохладный воздух со Скандинавского полуострова. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, по северо-востоку +8..+11°С; днем от +17°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.