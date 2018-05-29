Сотрудники больницы в Солсбери рассказали, как спасли Скрипалей 29.05.2018, 10:58

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Лечение пациентов, подвергшихся воздействию «Новичка», стало для врачей новым опытом.

Медики больницы в британском городе Солсбери впервые рассказали о том, каким образом им удалось спасти бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые стали жертвами нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.

Как передает «Радыё Свабода», выдержки из интервью программе Newsnight опубликованы в твиттере "Би-би-си". Полностью этот выпуск выйдет в эфир во вторник вечером.

Как рассказал журналистам реаниматолог Стивен Джукс, когда врачи узнали о том, что Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, они думали, что пациенты не выживут, несмотря на наилучшую медицинскую помощь.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон отметила, что врачи были крайне обеспокоены тем, какие масштабы получит инцидент – после того, как в больницу поступил третий пострадавший - полицейский Ник Бейли.

"There was a real concern as to how big could this get."



Lorna Wilkinson, Director of Nursing at Salisbury District Hospital, was among those concerned about the potential scale of the Skripal incident following the nerve agent attack. Full interview #newsnight Tuesday night pic.twitter.com/mtchchfAh1 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии Данкана Мюррея, при подборе различных сочетаний лекарств персонал больницы получал ценные советы от международных экспертов, в том числе и от специалистов находящейся рядом военной лаборатории Портон-Даун. Здесь проводили тесты и предлагали варианты лечения.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард, в свою очередь, отметила, что вопросы по поводу состояния здоровья Скрипалей в долгосрочной перспективе остаются. Лечение троих пациентов, подвергшихся воздействию "Новичка", стало для врачей новым опытом. И они продолжают учиться.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Отец и дочь несколько дней находились в коме. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Юлию Скрипаль выписали из клиники в начале апреля. Сергей Скрипаль был выписан в середине мая.

23 мая в первом публичном заявлении Юлия Скрипаль сказала, что хотела бы вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе". Она также сообщила, что процесс восстановления после атаки сильнодействующим ядом проходит "долго и очень болезненно". Тот факт, что она и ее отец пошли на поправку, Скрипаль назвала "большой удачей".