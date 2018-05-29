Денис Поляков: При переходе из БАТЭ в АПОЭЛ финансово выиграл 29.05.2018, 11:06

Денис Поляков

Фото: by.tribuna.com

Белорусский футболист рассказал о переходе в стан кипрского клуба.

Защитник кипрского АПОЭЛа и сборной Беларуси Денис Поляков в большом интервью "Прессболу" вспомнил борисовский БАТЭ и сравнил его со своей нынешней командой.

- Сам-то выиграл финансово при переходе из БАТЭ в АПОЭЛ?

- Выиграл. А больше ничего говорить не буду.

- Хочешь пересечься с борисовчанами в Лиге чемпионов?

- Абсолютно не хочу! Играть с клубом, которому отдал столько лет... Если судьба распорядится, то ничего не попишешь — придется. Но, повторюсь, лучше не надо.

- Ваши цели на международной арене?

- АПОЭЛ всегда стремился в групповые этапы. И он там играет — как в прошлом году в Лиге чемпионов. И сейчас усиливает состав. Ставки снова высоки: полагаю, в части финансирования клуба очень многое зависит от выступления в еврокубках — впрочем, как и у БАТЭ.

- Следишь за нашей высшей лигой?

- Постоянно. Да и на связи с ребятами из БАТЭ: в основном с Димой Багой, Женей Яблонским, Игорем Стасевичем и Станиславовичем — администратором Василием Вискушенко. Правда, полностью удается посмотреть немного матчей. Раньше видел Суперкубок. А теперь, по приезде домой, — финал Кубка Беларуси и “класико”.

- В чемпионате БАТЭ нет равных?

- На данный момент — нет.