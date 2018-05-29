В Калинковичском районе поймали «чупакабру» 29.05.2018, 11:19

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Дикий зверь будоражил жителей деревни Антоновка.

В одном из недавних номеров «Калiнкавiцкiх навiн» писалось о неизвестном звере, который ночью проникал на подворья горожан и зверски расправлялся с десятками кроликов. Утром хозяева находили искореженные клетки с разорванными решетками и то, что осталось от их ушастых питомцев после визита ночного «гостя».

После выхода статьи в редакцию и на сайт газеты поступило еще несколько сообщений от жителей города, на подворьях которых тоже побывала «чупакабра».

А в пятницу, 25 мая сообщили, что «чупакабра» больше не потревожит кролиководов, так как в четверг после очередной ночной вылазки и зверской расправы над двумя десятками кроликов она была уничтожена.

Выследил и застрелил зверя старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи обратились его знакомые, жители Новой Антоновки.

— У нас это уже повторный случай, — рассказывает Зинаида Северин. – Первый произошел в апреле. Тогда зверь вытащил из клеток и разорвал двух взрослых крольчих, выгрыз внутренности.

Мы сразу поняли, что это проделки какой-то бродячей собаки. А их в Антоновке пруд пруди. Сколько уже обращались в разные инстанции – никакой реакции.

В ночь на 24 мая зверь снова вернулся. На этот раз его жертвами стали 19 наших кроликов. Когда я вышла утром во двор, чуть сознания не лишилась. Клетки разорваны, повсюду валяются трупики задушенных, загрызенных зверьков. У тех, которых он так и не сумел вытащить из клеток, оторваны лапки, погрызены бока… Искалеченные зверьки были еще живы. Он даже декоративного кролика, которого мы держали для детей, не пощадил…

Я сразу рассказала о случившемся мужу. Мы вызвали милицию, написали заявление с просьбой принять меры по отлову бродячих собак, обратились в сельсовет. Мой супруг Игорь Владимирович позвонил егерю Виталию Садовскому с просьбой помочь изловить зверя, доставившего нам столько хлопот и убытков.

Набираем номер старшего егеря, который рассказал, что хозяева несколько раз замечали у дома большую собаку коричневатого окраса. Ее видели и в то трагическое для семьи Северин утро. Говорили, что днем она скрывается где-то в лесу.

Таинственную «чупакабру» обнаружили у карьера. Почуяв опасность, она пыталась скрыться в лесу, но была остановлена метким выстрелом.

— Собака, действительно, не совсем обычная, — рассказал старший егерь. – Крупная, с большими зубами. Окрас шерсти серо-коричневый, немного похожа на шакала. Но это точно не чупакабра. Скорее всего, одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.

На вопрос, могла ли это быть та же собака, которая доставляла неприятности калинковичским кролиководам, Виталий Павлович ответил, что очень даже возможно.

— Почему бы и нет? Так разорвать клетки не каждая собака сможет. Почерк тот же. Да и какое расстояние от Антоновки до Революционной? А там и до Якуба Колоса рукой подать.

Что ж, хочется верить, что «чупакабра» действительно уничтожена и больше не потревожит кролиководов…