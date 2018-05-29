Польского политолога не пустили в Россию
- 29.05.2018, 11:33
В связи с этим МИД Польши вручил ноту послу РФ.
Известный польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский задержан во вторник утром в московском аэропорту Домодедово после прилета из Варшавы. Ему было объявлено о запрете въезда на территорию России. Как сообщают из Москвы журналисты «Польского радио», причины отказа во въезде польскому политологу не раскрыли.
Как сообщает ТАСС, в связи с инцидентом, посол РФ в Польше Сергей Андреев в срочном порядке был вызван в МИД страны и получил ноту.
Заместитель главы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой содержится требование разъяснить случившееся.
По данным Польского телевидения, Дембский прилетел в Москву для участия в научной конференции, но был задержан российскими пограничниками.