Польского политолога не пустили в Россию 29.05.2018, 11:33

Славомир Дембский

Фото: Polskie Radio

В связи с этим МИД Польши вручил ноту послу РФ.

Известный польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский задержан во вторник утром в московском аэропорту Домодедово после прилета из Варшавы. Ему было объявлено о запрете въезда на территорию России. Как сообщают из Москвы журналисты «Польского радио», причины отказа во въезде польскому политологу не раскрыли.

Как сообщает ТАСС, в связи с инцидентом, посол РФ в Польше Сергей Андреев в срочном порядке был вызван в МИД страны и получил ноту.

Заместитель главы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой содержится требование разъяснить случившееся.

По данным Польского телевидения, Дембский прилетел в Москву для участия в научной конференции, но был задержан российскими пограничниками.