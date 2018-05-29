Гомельчанки шестые сутки держат голодовку из-за бездействия коммунальщиков 29.05.2018, 11:38

Фото: «Радыё Свабода»

Жители одного из домов Гомеля оказались в опасном положении.

Шестые сутки в Гомеле в доме № 14 по улице Урицкого голодают 33-летняя Елена Гринько и 48-летняя Оксана Филипенко, сообщает гомельская «Весна». Они добиваются встречи с Лукашенко, чтобы рассказать ему про «искусственно созданные коммунальные беспорядки и о невыполнение местными властями обязательств по обустройству жизни жителей города».

«В воскресенье чувствовала сильную слабость, хотела даже «скорую» вызвать, но перетерпела, - говорит Филиппенко. - У Елены головокружение было, давление колебалось. Теперь чувствует себя более-менее нормально. Видно, Бог помогает стоять за правду».

Женщина говорят, что вчера уборщицы помыли подъезды и подмели двор. Поскольку такое бывает нечасто, то голодающие сделали вывод, что нужно ждать в гости представителей администрации Новобелицкого района или официальное телевидение.

Жители дома № 14 по улице Урицкого оказались в опасном положении. Дом не имел капитального ремонта с момента постройки в 1967 году. Жилищно-коммунальная служба заменила электропроводку без технического проекта. Электроэнергия периодически пропадает. Люди боятся пожара. Ранее дом № 14 принадлежал железной дороге. В нем 57 квартир, большая часть их приватизированы.

Местные власти, приняв этот дом в городскую коммунальную собственность, сделали его общежитием. Как говорят голодающие, «откупные» средства железной дороги на устроение дома, переданные в городской бюджет, были потрачены неизвестно куда. Приватизированную квартиру Елены Гринько районная администрация через суд оставила без кухни, ванны, туалета, коридора и требует сейчас выкупить все это за 18,7 тысяч рублей. А у молодой семьи в квартире два инвалида - сын и престарелая мать Елены.

Фото: «Радыё Свабода»

Жители дома не могут заключить договоры на обеспечение квартир электроэнергией напрямую с энергетиками, так как районное коммунальное предприятие это сделало от своего имени как для общежития. Теперь жителям предлагают заказывать специальные платные проекты на Энергообеспечение приватизированных квартир.

Голодающие считают, что таким образом осуществляются коррупционные схемы - коммунальщики обогащаются за счет жителей, а тем временем дом полвека стоит без надлежащего ремонта.