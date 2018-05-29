Лукашенко встретился в Минске с Сергеем Лавровым

Лукашенко встретился в Минске с Сергеем Лавровым1
- 29.05.2018, 11:49
Глава российского МИД прибыл с визитом в Беларусь.
29 мая Лукашенко встретился в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили подготовку к предстоящему заседанию высшего госсовета "cоюзного государства".
"Нам нужно еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия, - цитирует слова Лукашенко БелТА.
По словам Лукашенко, со стороны Беларуси пока нет никаких изменений, а если имеются предложения у российской стороны, их готовы рассмотреть.
Перед встречей с Лукашенко министр иностранных дел России встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Было заявлено, что белорусско-российский политический диалог развивается "поступательно и последовательно".