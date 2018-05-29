закрыть
29 мая 2018, вторник, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко встретился в Минске с Сергеем Лавровым

1
  • 29.05.2018, 11:49
Фото: ТАСС

Глава российского МИД прибыл с визитом в Беларусь.

29 мая Лукашенко встретился в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили подготовку к предстоящему заседанию высшего госсовета "cоюзного государства".

"Нам нужно еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия, - цитирует слова Лукашенко БелТА.

По словам Лукашенко, со стороны Беларуси пока нет никаких изменений, а если имеются предложения у российской стороны, их готовы рассмотреть.

Перед встречей с Лукашенко министр иностранных дел России встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Было заявлено, что белорусско-российский политический диалог развивается "поступательно и последовательно".


популярное за неделю

Мнение

Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич
Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип