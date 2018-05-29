Кипрские банки закроют счета россиян по требованию США 29.05.2018, 12:01

Ранее для россиян точно также оказалось закрытым банковское пространство Латвии.

Кипрские банки могут заблокировать счета россиян. Об этом сообщает сайт kasparov.ru со ссылкой на издание The Bell.

Как поясняет финансовый журналист Елена Тофанюк, в начале мая на Кипре побывала делегация санкционного подразделения министерства финансов США (OFAC).

Американцы в ультимативной форме потребовали от киприотов закрыть счета россиян в местных банках. При этом, как утверждает источник, требование касалось в том числе и россиян обладающих паспортом островной республики.

Местный финансовый регулятор CySEC отреагировал предупреждениям к кипрским компании о необходимости неукоснительного следования американским санкциям. А ассоциации юристов и аудиторов разослали своим членам письма с просьбой об особой осторожности в работе с российскими деньгами. При этом, как напоминает Cyprus Mail, 9,27% акций крупнейшего в стране Bank of Cyprus принадлежит попавшему под санкции США Виктору Вексельбергу.

Кипрские банки предлагают россиянам закрыть счет или средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является ВТБ. Ранее для россиян точно также оказалось закрытым банковское пространство Латвии.