Я не буду смотреть мундиаль 5 Александр Сотник

29.05.2018, 12:08

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Cаша Сотник

Не секрет, что спорт давно стал бизнесом.

На Олимпиаде 1936 года в Берлине определенные люди тоже заработали приличные деньги. А теперь спросите себя: стоили эти деньги того, что произошло потом в Европе и в мире? И не слишком ли дорого в итоге цивилизации обошелся этот арийский спортивный пиар?

Я не буду смотреть мундиаль, хотя очень люблю это зрелище. Но не стану. Не надо про "футбольный праздник", не надо про "ничего личного, просто бизнес"...

Просто представьте, что дяди на поле будут играть не мячом, а оторванными головами сирийских и чеченских детей, головами погибших в малайзийском Boeing, сбитом над Донбассом, головами тех, чей самолет упал под Смоленском...

Я не буду смотреть этот страшный ногомяч. Понимаю, его будут смотреть и без меня, а потеря одного зрителя – и не потеря вовсе. Но еще раз: вспомните праздник Олимпиады 1936 года и цену, выставленную человечеству после нее. Тот праздник того стоил? Если вы ответите для себя утвердительно, тогда включайте телевизор и готовьтесь получить страшный счет. Разгромный счет в пользу путинского фашизма.

Александр Сотник, "Фейсбук"