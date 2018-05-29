«Мы не российская прачечная!»: в Латвии начал действовать жесткий закон об отмывании денег 4 29.05.2018, 12:35

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Закон запрещает банкам обслуживать компании-пустышки и так называемых «рискованных клиентов».

Ими были названы немало российских компаний, в том том числе и те, кто вел бизнес легально, пишет «Настоящее время».

Оскарс Циммерманис – финансовый консультант в крупном агентстве. Он помогает бизнесменам из России, и других стран СНГ наладить свои отношения с латвийскими банками. После начала действия нового закона об отмывании спрос на его услуги резко вырос.

"Они просят совета что делать дальше, если банк отказывается с ними работать. Многие решают перенести свой бизнес в другую страну", - признает финансист.

Новый закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма действует в Латвии с мая 2018 года. Местным банкам теперь запрещено обслуживать компании-"пустышки", или "шелл-компании", которые не ведут реальной деятельности, а служат только для перенаправления финансовых потоков.

До сих пор, рассказывает экономист, Юрис Пуце, в основном работала следующая схема: создавалась цепочка несвязанных между собой компаний в разных странах:

"Они идут в любые страны мира, открывают счета, и потом за один или два дня перечисляются деньги, используя 10, 20 или даже 100 компаний, – говорит он. – Создаeтся имитация существующей хозяйственной деятельности. И в конце этой цепочки владелец "шелл-компании" забирает деньги как дивиденды или что-то другое".

"Конечно, есть хорошие компании. Но существует много фирм, через которые действительно отмываются деньги, и латвийские банки их обслуживали, – признает Циммерманис. – Теперь этот сегмент бизнеса станет чище".

Латвию много лет называли "российской прачечной". В начале 2018 года эту репутацию подтвердили несколько финансовых скандалов.

Сначала Минфин США обвинил ABLV, третий крупнейший банк Латвии, который в основном занимался обслуживанием вкладов нерезидентов, в подкупе чиновников, отмывании денег и даже финансировании оружейной программы КНДР.

Затем главный акционер латвийского Norvik banka, российский предприниматель Григорий Гусельников заявил, что некий высокопоставленный чиновник в финансовом секторе Латвии вымогал у него взятку. А когда он отказался платить - способствовал тому, чтобы требования к банку были ужесточены безо всяких на то оснований.

Все эти скандалы и ужесточение санкций против правящей российской "верхушки" во многом и способствовали тому, что Латвия начала активно избавляться от ярлыка страны, где помогают России и россиянам отмывать деньги.

Многие клиенты жалуются, что банки, в рамках борьбы с отмыванием закрывают счета и реально действующих компаний. В самих латвийских банках это отрицают:

"Главные причины отказа от сотрудничества — это: 1) сложная и непрозрачная структура владельцев компании, 2) невозможность определить настоящего владельца, 3) непонятное происхождение денег, 4) а также связь компании с политическими структурами и страной с высоким риском коррупции", – перечисляет причины закрытия счетов глава банка SEB Иева Тетера.

Эксперты предупреждают, что жертвами борьбы могут пасть и сами латвийские банки. В конце марта 2018 года сумма вкладов иностранных клиентов в местных банках достигала почти 6 миллиардов евро – это почти весь годовой бюджет Латвии. До конца этого года банки могут потерять иностранные вклады на сумму 4,6 млрд евро, то есть более 75% этих средств.

Латвия – не единственная "прачечная" в балтийском регионе. По данным Bloomberg, банкиры, работающие в Эстонии, в 2011-2016 годах также были вовлечены в сомнительные финансовые операции, связанные с денежными переводами на общую сумму 13 млрд долларов. Основным источником средств также была Россия.