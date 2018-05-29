Македония меняет название страны 1 29.05.2018, 12:30

2,738

Фото с сайта Flickr.com

Переговоры вступают в финальную стадию.

Министры иностранных дел Греции и Македонии заявили о завершении основного раунда переговоров по спору вокруг имени Македонии, теперь финальный раунд проведут премьер-министры обеих стран, сообщает «Европейская правда».

Глава МИД Греции Никос Котциас и его македонский коллега Никола Димитров встретились в Брюсселе на полях встречи министров ЕС в Брюсселе в понедельник.

В отдельных заявлениях они отметили, что дальнейшие переговоры о названии Македонии проведут премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев.

Македонское правительство взяло на себя обязательства изменить название страны, чтобы снять претензии Греции. Афины считают, что название Македонии является узурпацией названия ее исторической провинции, в связи с этим они блокируют вступление Македонии в НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ожидает, что решение будет найдено до июня перед саммитом лидеров ЕС. Македония должна решить спор, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз.