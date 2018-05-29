Что едят белорусские школьники 38 29.05.2018, 12:57

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Адзін з лепшых варыянтаў паводле вучняў 4-х класаў

Учителя не разрешают детям делать фотографии школьных обедов.

Брестская школьница на условиях анонимности рассказала belsat.eu, как кормят в школьной столовой одной из школ города. Девочка сделала фото, хотя учителя не разрешали этого.

Детям в младших классах, которые учатся во вторую смену, дают обед из расчета 1 рубль 20 копеек на ученика.

Ранее в этой школе родители доплачивали за питание, но последние два года руководство учебного заведения запрещали это делать. Дети должны были удовлетвориться скромными обедами от государства.

С помощью вилки девочка демонстрирует размер порции.

«Чаще всего на обед у нас котлета, каша или картофель, реже – макароны. Часто дают запеканку или омлет. Фрукты или овощи дают очень редко, в чистом виде их почти не бывает, разве что их можно найти в компоте. Предлагают квашеную капусту, но она пахнет кислым, поэтому в школе ее почти никто не ест», – говорит девочка.

К картофелю с котлетой бывает еще хлеб, но не в этот раз.

Школьница рассказывает, что учительница уговаривает есть, даже если пища вовсе не вкусная.

«Еда часто бывает невкусная и холодная. Если дают омлет или запеканку, порции выглядят очень маленькими, наестся ними невозможно. Большинству в моим классе такая еда не нравится, поэтому дети не доедают даже этих небольших порций. Если мы хотим отнести еду обратно, учительница заставляет нас доедать и говорит, что государство тратит на нас деньги, а мы эту пищу выкидываем», – продолжает ученица.

Традиционный школьный обед. К запеканке из творога добавили «бутерброд».

По словам девочки, не все хорошо и с состоянием столовых приборов.

Обычно так выглядят вилки в столовой.

«Выдают ржавые и грязные вилки, предлагают ими есть. Я стараюсь заменить их на чистые, но их найти очень сложно. Мама ходила к школьной медсестре по поводу чистоты вилок, но та сказала, что не стоит волноваться, вилки прожигают и моют. Мол, они чистые – просто так выглядят. Еще неприятно, что всю еду сваливают в одну тарелку, и в результате смешивается горячее с холодным, сладкое с соленым. При этом в начале года учителя мне запрещали фотографировать еду, но в конце года они расслабились, и мне удалось сделать несколько снимков», – делится впечатлениями школьница.

Иногда к обеду добавляют сладкое. Правда, мармелад бросают в одну тарелку с горошком и омлетом. Сладкое пропитывается маринадом и становится соленым

Иногда к обеду добавляют сладкое. Правда, мармелад бросают в одну тарелку с горошком и омлетом. Сладкое пропитывается маринадом и становится соленым

Согласно официальным источникам, ежегодно на школьное питание из бюджета расходуется около 130 миллионов рублей. В учреждениях среднего образования питанием обеспечивают около 1 миллиона учащихся, примерно половина из них питается за счет бюджета.

В прошлом году контрольные органы проверили 18 юридических лиц и управлений, которые организовывают питание школьников. В 14 из них контролеры выявили нарушения санитарных норм, а также некачественную продукцию. В некоторых школах детям не докладывали мяса и прятали его, чтобы украсть.