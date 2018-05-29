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На активистку составили протокол за плакат «Сами вы подделка» у здания МВД

  • 29.05.2018, 12:45
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Фото: facebook.com/vika.biran

Минчанку обвиняют в проведении «массового мероприятия - одиночного пикета».

На Викторию Биран, которая на прошлой неделе вышла с плакатом с надписью «Сами вы подделка» к зданию МВД, составили протокол об административном правонарушении. Об этом минчанка сообщила в «Фейсбуке».

По словам девушки, на нее составили протокол за проведение «массового мероприятия — одиночного пикета». В документе написано: «Приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикетировании, проводимого без разрешения Мингорисполкома с целью выражения своего личного отношения к ЛГБТ-сообществу, что выразилось в публичной демонстрации плаката с выполненной на нем надписью «САМИ ВЫ ПОДДЕЛКА».

Эти действия могут подпадать под ч. 2 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Санкция — штраф от двадцати до сорока базовых величин или административный арест. Сейчас девушка ждет суда.

Фото: facebook.com/vika.biran

Напомним, на прошлой неделе Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие с недавним заявлением ведомства об ЛГБТ-сообществе.

В частности, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией вывесило ЛГБТ-флаг. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права подделкой, как и сами однополые отношения.

Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей сказал, что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».


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