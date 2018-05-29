Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 29.05.2018, 12:46

Предыдущий раз пошлины повышались 1 мая.

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении cовета Министров от 28 мая 2018 года №400, сообщает БелТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $118,5 до $131,8 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $65,1 до $72,4 за 1 т, на товарные бензины - с $35,5 до $39,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39,5 за 1 т (была $35,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были повышены.