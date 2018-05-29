В России резко подскочили цены на бензин 6 29.05.2018, 13:22

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Цены на российских АЗС стремительно растут уже почти два месяца подряд.

В России за минувшую неделю (с 21 по 27 мая) резко выросли цены на бензин. Как пишет «Немецкая волна», об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), обнародованные в понедельник, 28 мая. Так стоимость топлива АИ-92 повысилась на 90 копеек до 42,21 руб. за литр. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 88 копеек до 45,5 рубля.

Глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин заявил, что одной из причин резкого роста цен на бензин является снижение нефтяными компаниями объемов реализации моторного топлива на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах. Кроме того, по нескольким договорам были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке топлива потребителям, отметил он.

Из-за уменьшения объемов продаж нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба сделала предупреждение компании "Роснефть", на которую приходится наибольшая доля сокращения объемов продукции.

В сообщении МТА также отмечается, что цены на московских АЗС стремительно растут уже почти два месяца подряд.