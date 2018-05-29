62% малых городов России живет без канализации, в 40% – нет водоснабжения 16 29.05.2018, 13:06

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Фото: Legion Media

У местных бюджетов нет денег на решение проблем.

Эти цифры были озвучены в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает российское частное телевидение «Царьград ТВ», сообщает «Белсат».

«Царьград ТВ» выступает с антизападных, консервативных и монархических позиций, информационно поддерживает пророссийских сепаратистов на Донбассе.

В материале «Царьград ТВ» рассказывается об открытии экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» в Татарстане. Резиденты экономической зоны получили ряд налоговых и таможенных преференций.

Но, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выяснилось, что «в Алабуге есть не все, что необходимо инвесторам».

«Остро стоит вопрос туалетов, который просят помочь решить инвесторов. В том числе иностранных», пишет business.tsargrad.tv.

«Мы можем говорить о любых возможностях, о развитии национальной идентичности, о туристическом потенциале, но когда, извините, у нас нет горшка и воды, то у нас с туризмом и со всем остальным будут проблемы», – говорит директор ассоциации водоснабжения России Елена Довлатова.

«Туалетный вопрос» в малых городах России не решается в основном из-за недостаточного количества средств в местных бюджетах.

По классификации Министерства регионального развития РФ , малыми городами могут считаться городские поселки, а также населенные пункты, где проживает не более 50 000 человек.