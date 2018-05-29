Устроившего одиночный пикет оршанца снова оштрафовали 5 29.05.2018, 13:14

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Роман Кузьменков

ФОТО: ORSHA.EU

Экспертиза подтвердила полное психическое здоровье Романа Кузменкова.

Парень, который в Орше начал еженедельно выходить на одиночные пикеты был задержан на своём втором пикете 21 мая, сообщает сайт orsha.eu.

Роман опять стоял с самодельным плакатом "По 500 тут нет". Но в тот же день суд не состоялся - Романа отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, что стало практикой в отношении активистов-одиночек в Витебской области.

28 мая, как и планировалось, результаты экспертизы были готовы в связи с чем Романа вызвали в РОВД на следующий день. Как рассказал Роман, экспертиза подтвердила его полное психическое здоровье и, даже, не выявило каких-то психологических девиаций. С такими результатами экспертизы Романа снова отправили суд. Заседание суда закончилось очередным штрафом в 22 базовые величины - 506 рублей.