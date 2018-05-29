В Бресте власти запретили марш «Брестчане против свинца» 3 29.05.2018, 13:31

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Фото: b-g.by

На прошлый марш собралось более двух тысяч человек.

Брестский горисполком не разрешил проведение в городе демонстрации и митинга под общим названием «Марш против свинца». Об этом «Брестской газете» 28 мая сообщили организаторы мероприятия.

В качестве причины отказа местные власти ссылаются на решение от 30 июня 2011 года «О массовых мероприятиях в городе Бресте», которым определены места, где проведение массовых мероприятий не допускается. К таким местам относится улица Советская, по которой организаторы хотели провести демонстрантов.

Еще до того, как стало известно о решении горисполкома по маршу, в Бресте была подана заявка на проведение очередного митинга против аккумуляторного завода. Организаторами выступают трое брестчан, которые впервые обратились к властям с просьбой провести массовое мероприятие против данного производства.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.

В конце апреля в городе прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли порядка 2 000 человек.