«Жыве Беларусь! Without Lukashenko!»: Femen провели акцию против диктатора 4 29.05.2018, 13:37

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Пикет состоялся во время визита министра юстиции Беларуси в Испанию.

Вчера, 28 мая, министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встречался в Мадриде с министром юстиции Испании, пишет kyky.org.

Активистки движения Femen не смогли оставить визит беларуского чиновника без внимания. Полуобнаженная девушка вышла на акцию перед королевским министерством юстиции с плакатом «Жыве Беларусь! Without Lukashenko!» и с надписями на теле на испанском и на английском языках с призывами отставки президента Беларуси.

Видео акции протеста можно посмотреть здесь.

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket/Getty Images