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Адвокат рассказал о состоянии Олега Сенцова

  • 29.05.2018, 13:55
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Украинский режиссер продолжает бессрочную голодовку.

Состояние осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, стабильное. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе в Facebook, пишет "Гордон".

"Состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего пояснить не могу", – написал он.


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