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В Молдове могут пересмотреть статус русского языка

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  • 29.05.2018, 14:14
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Запрос в Конституционный Суд отправили депутаты Либеральной партии.

В Молдове Конституционный суд рассмотрит вопрос о признании неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране. Об этом говорится на сайте Конституционного суда Молдовы, пишет liga.net.

Запрос в КС отправили депутаты Либеральной партии.

Рассмотрение вопроса запланировано на 14:00 4 июня.

Как сообщают в издании Newsmaker, депутаты также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. Речь, например, идет о переводе на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нем ответ.

В своем обращении либералы сетуют на то, что закон о функционировании языков был принят еще когда существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а обладающий особым статусом русский язык, по их мнению, "конкурирует" с государственным.


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