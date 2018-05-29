Стало известно, где проведут медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл 3 29.05.2018, 14:22

Фото: Fairmont Jasper Park Lodge

Спокойный отдых Гарри и Меган будут обеспечивать службы безопасности правительства Великобритании и Канады.

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри, которые поженились 19 мая, отправятся в свадебное путешествие в Альберту, Канада.

Как сообщает TMZ (перевод — nv.ua), предполагается, что молодожены планируют остановиться в Fairmont Jasper Park Lodge в номере, в котором ранее останавливались четыре королевские семьи, включая королеву Елизавету и принца Филиппа в 2005 году.

Фото: EPA

Также сообщается, что отель «заказал некоторые приспособления и лакомства, которые обычно не находятся в нем».

Спокойный отдых Гарри и Меган будут обеспечивать службы безопасности правительства Великобритании и Канады.

Веб-сайт Fairmont Jasper Park Lodge обещает лучший отдых и говорит, что это идеальное место, чтобы «отпраздновать особый случай».

Фото: Fairmont Jasper Park Lodge

В описании номера, который выбрали герцог и герцогиня Сассекские, говорится: "Этот красивый номер, также известный как Королевское убежище, воссоздан по планам оригинала 1930-го года, разрушенного огнем в 2000 году. Каждый дюйм этого престижного жилища излучает элегантность и величие, которые приветствовали короля Георга VI и королеву Елизавету в 1939 году, а также королеву Елизавету II и принца Филиппа в 2005 году. Высший комфорт присутствует во всех деталях роскошных комфортабельных спален, закрытых веранд и величественного каменного камина, который обогревает столовую и большую комнату. Это идеальное место, чтобы развлечь семью и друзей или отпраздновать особый случай".

Фото: Fairmont Jasper Park Lodge

Тем не менее, иностранные СМИ называют этот курорт самым скучным местом в мире.

Также предполагается, что, прежде чем отправиться в Канаду, в июле пара планирует отправиться на короткий отдых в Ирландию.